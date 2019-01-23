Son Dakika Haberleri: Serik'te Yeni Kapalı Alanlar Hizmete Sunuldu

Serik'te Yeni Kapalı Alanlar Hizmete Sunuldu

1 saat önce

Serik Belediyesi tarafından, Akçaalan ve Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşların sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri alanlar hizmete sunuldu.

Serik'te Yeni Kapalı Alanlar Hizmete Sunuldu, System.String[]
Serik Belediyesi tarafından, Akçaalan ve Cumhuriyet Mahallesinde vatandaşların sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri alanlar hizmete sunuldu.

Vatandaşların hüznüne ve mutluluğuna ortak olmak için 49 adet kapalı alanı hizmete sunduklarını belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını söyledi. Çalık, "İhtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde kapalı alanlar inşa ettik. İlçemiz genelinde yapmış olduğumuz kapalı alanları, cenazesi olan vatandaşlarımız, taziyeleri için kullanabilirken, özellikle ramazan aylarında mahalle halkımız için düzenlediğimiz toplu iftar programlarının yanı sıra Mevlit, düğün nişan gibi organizasyonlarla mutlu günlerini sevdikleriyle birlikte paylaşıyorlar. Bizler de bundan sonra yeni projelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

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