Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

04.08.2022 16:10
Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Serik'te, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Serik'te, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde, caddeden karşıya geçmek isteyen Dilan Çelik'e (19), U.G'nin kullandığı 07 AVN 198 plakalı otomobil çarptı. Savrulan genç kıza, havadayken karşı yönden gelen M.G.U. yönetimindeki 07 GK 651 plakalı otomobil de çarptı.

Sağlık ekibinin yaşamını yitirdiğini tespit ettiği Çelik'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

U.G. ve M.G.U. ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dilan Çelik'in bir otelde staj yaptığı, yolun diğer tarafındaki lojmanına gitmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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