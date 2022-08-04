Dilan Çelik'in bir otelde staj yaptığı, yolun diğer tarafındaki lojmanına gitmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da iki otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

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