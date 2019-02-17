Son Dakika Haberleri: Serik'te Yörük Türkmen Deve Güreşleri Yapıldı

Serik'te Yörük Türkmen Deve Güreşleri Yapıldı

29 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 1. Yörük Türkmen Deve Güreşleri düzenlendi.

Serik'te Yörük Türkmen Deve Güreşleri Yapıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde 1. Yörük Türkmen Deve Güreşleri düzenlendi.

Serik Belediyesi ve Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 1. Yörük Türkmen Deve Güreşleri, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde yapıldı. Çevre il ve ilçelerden getirilen 36 devenin güreşlerini Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, siyasi partilerin belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar izledi.
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, bir ata sporu olan deve güreşlerinin, ata kültürünün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için her zaman destek olduklarını söyledi.

Serik Karakoyunlu Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kuş da 1984 yılında dernek olarak yaktıkları çoban ateşinin yurdu sardığını kaydetti. Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Kuş, Çocuklarımız ancak develeri televizyonlardan görüyorlardı. Biz ayağınıza kadar getirdik, getirmeye de devam edeceğiz dedi.

Güreşler sırasında zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer zor anlar yaşattı.

Dereceye giren deve sahiplerine kupa verildi. Güreş ağalığını ise açık artırmada 27 bin lirayla Resul Ateş aldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

Antalya, serik, Spor
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