Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

21.07.2022 10:50
Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

D.K.Ç'nin (23) kullandığı 07 AFB 960 plakalı otomobil ile G.M.K (24) idaresindeki 07 MAZ 99 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, D.K.Ç ile otomobilde bulunan S.A. (28), G.K. (31) ile Y.O. (24) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Serik'teki 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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