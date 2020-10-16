Serik'teki Merkez Camisi'nin inşaatında sona gelindi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde inşa edilen Merkez Camisi'nin büyük oranda tamamlandığı ve en kısa zamanda ibadete açılacağı bildirildi.

Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Çınaraltı Meydanı'ndaki 50 yıllık caminin 2 yıl önce yıkılarak, hayırsever iş insanı Adem Kozan tarafından yeniden yaptırıldığını belirtti.

Yüklenici firmanın işlerini tamamlamak üzere olduğunu dile getiren Keser, "Önümüzdeki hafta içerisinde teslim ve kabul işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat edecekler. Net bir tarih henüz belli değil ama en kısa zamanda camimizi ibadete açmak istiyoruz." dedi.

İnşaatın ince işçiliğini yapan yüklenici firma müteahhidi Abdulkadir Barçi de camide halı serme işlemi kaldığını, bunu da yaptıktan sonra teslim edeceklerini bildirdi.

Merkez Cami İmamı Yalçın Elifoğulları ise bir an önce caminin bitmesini istediklerini kaydetti.

Serik Belediyesi ekipleri de cami içinde ve dışında temizlik işlerine başladı.