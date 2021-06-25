Serik'teki spor merkezlerinin tanıtımı için stant açıldı - Son Dakika

Serik'teki spor merkezlerinin tanıtımı için stant açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce spor merkezlerinin tanıtımı amacıyla stant açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce spor merkezlerinin tanıtımı amacıyla stant açıldı. Serik Gençlik Merkezi işbirliğiyle Atatürk Caddesi'nde açılan standı Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Başarır ziyaret etti. Özen, burada yaptığı açıklamada, ilçede basketbol, voleybol, okçuluk, tenis, jimnastik, güreş ve yüzme spor dalları için kayıtların başladığını belirtti. Özen, kayıtlar için Seriklileri ilçe spor merkezlerine beklediklerini kaydetti.

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