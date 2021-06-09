Serik'teki yangınlarda 75 bin liralık zarar oluştuğu tespit edildi - Son Dakika

Serik ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan ve yangınlar dolayısıyla yaklaşık 75 bin liralık zarar oluştuğu belirlendi.

Belkıs Mahallesi'nde 6 Haziran'da meydana gelen orman ve tarım arazisi yangınında meydana gelen hasarın tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ekipler görevlendirildi. Ekiplerin yapılan hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Yangında 15 çiftçinin arazisinde 74 bin 808 liralık hasar meydana geldiği tespit edildi.

Yangında 5 ila 20 yaş arası değişen 395 zeytin, 79 nar, 6 yenidünya ağacının yanı sıra 600 metre damlama hortumu, 1 dekar plastik seranın yanarak zarar gördüğü kaydedildi.