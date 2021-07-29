Serik'ten Manavgat'taki vatandaşlar için yardım seferberliği - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin Serik ilçesinde yardım seferberliği başlatıldı.
Merkez Mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz, yangında mağdur olan vatandaşlar için ilçede yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.
İlçe halkı tarafından 6 kamyonetlik gıda malzemesi toplandığını ve Manavgat'taki vatandaşlara AFAD aracılığıyla ulaştırıldığını dile getiren Korkmaz, yardımların devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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