Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz hasadına başlandı. İç piyasada tüketilen karpuzun kilosu 4 liradan alıcı bulurken üreticiler, hem verim hem de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

31 şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürdü. Karpuz üretiminin yoğun yapıldığı Alacami Mahallesi'ndeki üreticiler hem verimden hem de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. İlçede üretilen ve iç piyasada değerlendirilen karpuzun kilosu halde 4 liradan alıcı buldu. Sera çalışanlarının 'Virüsün ilacı karpuz' ve 'Bu karpuzu yiyen virüsü yener' diye seslenerek, araca yüklediği karpuzlar daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciyle buluşmak üzere hale gönderildi. Üretici Taner Öz, bu yıl karpuz fiyatlarının yüzlerini güldürdüğünü belirterek, koronavirüse rağmen fiyatların en yüksek seviyede ve iyi şekilde devam ettiğini aktardı. Koronavirüsün tarıma zararının olmadığını düşündüğünü kaydeden Taner Öz, ocak ayında karpuz fidelerini diktiklerini, mayıs ayı başında hasada başladıklarını anlattı. Üretici Fikri Karcı, koronavirüse karşı mücadele için üretime devam ettiklerini anlatırken, çiftçiler ürettikçe ülkede gıda sorunu olmayacağını vurguladı. Hükümetten her türlü desteği aldıklarına dikkati çeken Fikri Karcı, koronavirüs nedeniyle karpuzda ithalat ve ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talebin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Karcı, "Bu sene verim gayet güzel, fiyatlar da Allah'a şükür çok iyi. Üreticimiz bu sene virüsten korkmuştu, maliyetler yüksek olduğu için ekim yapmaktan çekinmişti ama durum öyle olmadı. Bu sene herkesin yüzü güldü" dedi.