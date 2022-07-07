SERİKLİ ÖĞRENCİLERİN ELEKTRİKLİ ARACI TEKNOFEST'TE YARIŞACAK -- - Son Dakika
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SERİKLİ ÖĞRENCİLERİN ELEKTRİKLİ ARACI TEKNOFEST'TE YARIŞACAK --

07.07.2022 10:53

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi tasarladıkları elektrikli araç ile TEKNOFEST kapsamındaki liseler arası elektrikli araç yarışlarına katılacak.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi tasarladıkları elektrikli araç ile TEKNOFEST kapsamındaki liseler arası elektrikli araç yarışlarına katılacak.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 7 öğrenci, öğretmenleri Sedat Ünlü koordinesinde; TÜBİTAK'ın verdiği destekle elektronik yazılım da dahil tüm aksamını kendilerinin tasarladığı elektrikli aracı üretti. Öğrenciler geçen yıl yaptıkları aracı bu yıl da revizyondan geçirdi. Öğrenciler aracı, 19- 24 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST-2022) liseler arası elektrikli araç yarışlarına katılmak üzere hazır hale getirdi. Nesli tükenen Anadolu leoparından esinlenerek 'Anadolu Parsı' adının verildiği araç, test sürüşlerindeki performansıyla da sevindirdi.

Aracın tanıtımı için okulda tanıtım programı düzenlendi. Programda Serik Kaymakam vekili Ahmet Hikmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz de hazır bulundu.

Araç hakkında bilgi veren Okul Müdürü Murat Kılıç, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST liseler arası elektrikli araç yarışlarına katılacaklarını söyledi. Bu yıl aracı revize ettiklerini belirten Kılıç, aracın 100 kilometrede 5 lira gibi elektrik harcadığına ve 70 kilometre maksimum hıza ulaştığına dikkati çekerken, araçta kullandıkları yazılımın tamamen öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlandığını aktardı.

Metal teknolojileri öğretmeni ve danışman öğretmen Sedat Ünlü de aracı TEKNOFEST 2022 yarışlarına hazırladıklarını aktardı. Yarışmaya geçen yıl da katıldıklarını hatırlatan Sedat Ünlü, bu yıl 933 puanla TEKNOFEST'e katılan Antalya'da en iyi okul olduklarını ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Araçta bu yıl elektronik olarak çok değişiklikler yaptıklarına değinen Ünlü, "Aracımızda 2 tane 800 vatlık motor, içerisinde dokunmatik ekranımız var" dedi.

Elektronik öğretmeni Mehmet Efe, bu yıl elektronik olarak kendilerinden istenen bütün güncellemeleri yaptıklarını anlattı. Araca monte ettikleri ekran sayesinde aracın hızını, motor ve bataryanın sıcaklıklarını, şarj süresi gibi tüm bilgileri takip edebildiklerini belirten Efe, "Aracımızda sıcaklık ve duman sensörlerimiz var. Herhangi bir duman ve ateş algılarsa sistem otomatik olarak kendisini kapatıyor. Sıcaklık 50- 70 arasında iken uyarı veriyor. 70'i geçtiğinde kendisini kapatıyor. Bizden istenilen tüm güvenlik önlemleri sağlanmış durumda. Ekrandaki bilgiler anlık olarak internet sistemimize kaydoluyor ve direkt TÜBİTAK'a gönderiliyor. Veri bankasında toplanan bilgiler anlık izleniyor" diye konuştu.

'SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİRİZ'

Teknolojik olarak istenilen seviyede olduklarına dikkati çeken Mehmet Efe, imkanlar dahilinde aracı daha da geliştirmeyi düşündüklerini, elektrikli direksiyon ve elektrikli frenleri de zamanla araca ekleyeceklerini, ayrıca ileride seri üretime de geçebileceklerini sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Serhat Büyükevren de bu yıl yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından aracın test sürüşü yapıldı. Test sürüşünü Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ve takım kaptanı Serhat Büyükevren yaptı.

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Kaynak: DHA

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