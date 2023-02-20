'Yardım edin' çığlıkları! Serin-2 Apartmanı önce çatırdadı, sonra toz dumanına gömüldü - Son Dakika
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'Yardım edin' çığlıkları! Serin-2 Apartmanı önce çatırdadı, sonra toz dumanına gömüldü

20.02.2023 10:19
'Yardım edin' çığlıkları! Serin-2 Apartmanı önce çatırdadı, sonra toz dumanına gömüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmadan önce çatırdama ve 'yardım edin' çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmadan önce çatırdama ve 'yardım edin' çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde depremin şiddetiyle Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nın önce çatırdayıp sonra çöktüğü görülüyor. Öte yandan binanın çatırdamasından sonra 'yardım edin' çığlıkları da tüyler ürpertiyor. Deprem esnasında gökyüzünün yeryüzünü aydınlatmasıyla birlikte sarsıntının şiddetlendiği görüntüde, elektriklerin kesildiği görülüyor.
Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nda, 16 Şubat'ta enkaz çalışmaları tamamlanmıştı. Diyarbakır'da resmi rakamlara göre 407 vatandaş hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yardım edin' çığlıkları! Serin-2 Apartmanı önce çatırdadı, sonra toz dumanına gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Yardım edin' çığlıkları! Serin-2 Apartmanı önce çatırdadı, sonra toz dumanına gömüldü - Son Dakika
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