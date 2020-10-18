Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu - Son Dakika

Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu

18.10.2020 13:12
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu, System.String[]

Şanlıurfa'da isot yapımında kullanılan kırmızı biber, bu yıl çok ekilmesi ve havaların erken serinlemesi nedeniyle pazarcı esnafının elinde kaldı.

Şanlıurfa'da isot yapımında kullanılan kırmızı biber, bu yıl çok ekilmesi ve havaların erken serinlemesi nedeniyle pazarcı esnafının elinde kaldı.

Şanlıurfa yöre halkının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan ve kurutularak isot yapılan kırmızı biber, bu yıl çok ekilmesi ve havaların erken serinlemesiyle birlikte pazarcı esnafının elinde kaldı. Satış yapamayan pazarcı esnafı, fiyatları maliyetinin altına düşürmeye başladı.

Urfa biberi, kavurucu sıcak altında tarladan toplanarak isot olarak sofraya gelene kadar uzun işlemlerden geçiyor. Tadını sıcaktan alan biber, bu yıl havaların serinlemesi ve üretimin çok fazla olması nedeniyle pazarcı esnafının elinde kaldı. İsot yapmak için havaların müsait olmaması nedeniyle biber satamayan esnaf, zor günler geçiriyor.

Bu yıl üretici ve satıcıların çok zorlandığını söyleyen Pazarcı Esnafı Dernek Başkanı Mehmet Emin Kızılateş, "Allah yardım etsin tarla sahipleri biberi tarlada bıraktı. Başlangıçta biberin fiyatı 2 buçuk ile 3 lira arasında iyi fiyata satılıyordu. Biberler havaların serinlemesi nedeniyle düşük fiyata satılmaya başlandı. Hal Pazarında bir veya bir 25 kuruşa satılıyor. Biz pazarcı olarak tabaklık biber getiriyoruz, seçmelik biber getiriyoruz. Afat adında biberimiz var, sera biberi var, yaz kış olan biberi getiriyoruz. Pazarda fiyatlar uygundur, çeşitler taze taze geliyor" dedi.

"Önümüzdeki yıla hazırlık yapıyoruz"

İstanbul'a göndermek için pazardan biber alan Halil Kadayıfçı da, "Gelecek yıl için isot çıkartıyoruz. Çünkü şu anda isotun fiyatı bir liraya kadar düştü. Pazarda 75 kuruşa kadar isot bulabiliyoruz. Geçen yıl 3 lira 50 kuruşa biber çıkardım. Geçen yıl bir kilo isot ise 45 liraya kadar çıktı. Bu yıl 1 kilo isot 32 buçuk liraya geliyor. Hava sıcaklığında isotlar çabuk yetişiyor. Bu yıl da isot ekimi çoktu. Millet 3 buçuk liraya satarım dedi ama satılmayınca ayağa kadar düştü. Çiftçi fazla ekti o yüzden rağbet görmedi. İthal da olmadı. Bu yüzden isotlar boğazımızda kaldı" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ise bu yıl çok fazla biber ekildiği için geçen yıla göre daha ucuz olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA

Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu
Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Serin hava ve ürün çokluğu Urfa isotunu vurdu - Son Dakika

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