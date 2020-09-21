Serin havaların kurtacısı parçası; ince ceketler - Son Dakika

Havalar soğumaya başladı. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, geçiş mevsiminde özellikle akşamları ince ceket ve yazlık trikoların kurtacı olduğunu söyleyerek yeni koleksiyonunu tanıttı.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Ceketler; lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenenkleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunmayı başarıyor. Farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketler, serin akşamlar için ideal. Ceketlerin yanı sıra yarım kollu trikolar da kararsız havalarda gündüzden geceye devam eden parçalar oluyor. Beyaz ve açık mavi gibi fresh renklerle öne çıkan trikolar geçiş mevsiminde kurtarıcınız olmaya aday" denildi.