Son Dakika Haberleri: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresinde Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havaya karşı uyardı.

Serin ve Yağışlı Hava Geliyor, System.String[]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresinde Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havaya karşı uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege Bölgesinin Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması bekleniyor. Bu yağışlı sistemin, Perşembe günü bölgeyi terk edeceği tahmin edilirken, cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı kaydedildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

Balıkesir, Akdeniz, Güncel
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