Son Dakika Haberleri: Serin ve yağışlı hava geliyor
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Serin ve yağışlı hava geliyor

21 dakika önce

Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:58 
Karadeniz, Türkiye, Ekonomi
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