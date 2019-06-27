Serin ve yağışlı hava geliyor
21 dakika önce
Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:58
genelinde yarından itibaren Karadeniz
üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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