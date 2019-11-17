Son Dakika Haberleri: Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti
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Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti

6 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'den istifa etti, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini bildirdi.

Hüseyin Gemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.

Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Gemi, Serinhisar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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