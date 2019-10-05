Son Dakika Haberleri: Serinhisar'da çatıdan düşen kişi öldü
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Serinhisar'da çatıdan düşen kişi öldü

36 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Serinhisar'da çatıdan düşen kişi öldü, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki evin çatısına tamir için çıkan Hamdi Demirkundak dengesini yitirip aşağıya düştü.

Demirkundak, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hasanesine kaldırıldı.

Demirkundak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinhisar, Denizli, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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