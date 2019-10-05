Serinhisar'da çatıdan düşen kişi öldü
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde tamir için çıktığı evin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki evin çatısına tamir için çıkan Hamdi Demirkundak dengesini yitirip aşağıya düştü.
Demirkundak, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hasanesine kaldırıldı.
Demirkundak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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