Serinhisar'da Kemal Akköse av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika
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Serinhisar'da Kemal Akköse av tüfeğiyle öldürüldü

10.08.2023 15:36

Serinhisar ilçesinde geçen yıl iki kişiyi öldürüp cesetlerini su kuyusuna atan ve tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse, otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan 8 saat önce, öldürülen Hasan Akköse'nin annesi sosyal medyada intikam paylaşımı yapmıştı. Polis, olayla ilgili olarak A.K.'nin boşandığı eşi Y.A.'yı gözaltına aldı.

Serinhisar ilçesinde geçtiğimiz sene Hasan Akköse ve İsmail Yalçın'ı öldüren Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin olaydan 8 saat önce yaptığı paylaşımda, oğlunun fotoğrafını koyup üzerine, "Söz intikamını alacağım kuzum" yazdığı görüldü.

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse (25), bugün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AĞABEYİ 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

ANNENİN İNTİKAM PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi. A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine "Söz intikamını alacağım kuzum" yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü.

Kaynak: DHA
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Serinhisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinhisar'da Kemal Akköse av tüfeğiyle öldürüldü - Son Dakika


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