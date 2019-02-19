Serinhisar'da Yalnız Yaşayan Avukat Evinde Ölü Bulundu
33 dakika önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yalnız yaşayan avukat Salim Canbeldek evinde ölü bulundu.
Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde yalnız yaşayan avukat Salim Canbeldek evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaya Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Salim Canbeldek'in sabah saatlerinde diyaliz için kendisini bekleyen servis aracına gelmemesi üzerine sağlık görevlileri kapı zilini çaldı.
Diyaliz hastası Canbeldek'in evinden cevap gelmemesi üzerine sağlık görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi.
Eve giren yetkililer, Canbeldek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Canbeldek'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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