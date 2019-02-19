Son Dakika Haberleri: Serinhisar'da Yalnız Yaşayan Avukat Evinde Ölü Bulundu

Serinhisar'da Yalnız Yaşayan Avukat Evinde Ölü Bulundu

33 dakika önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yalnız yaşayan avukat Salim Canbeldek evinde ölü bulundu.

Serinhisar'da Yalnız Yaşayan Avukat Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yalnız yaşayan avukat Salim Canbeldek evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaya Mahallesi'nde yalnız yaşayan 54 yaşındaki Salim Canbeldek'in sabah saatlerinde diyaliz için kendisini bekleyen servis aracına gelmemesi üzerine sağlık görevlileri kapı zilini çaldı.

Diyaliz hastası Canbeldek'in evinden cevap gelmemesi üzerine sağlık görevlileri durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Eve giren yetkililer, Canbeldek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Canbeldek'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Denizli, Serinhisar, Güncel
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