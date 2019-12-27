Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor - Son Dakika Ekonomi

Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor

6 saat önce

Leblebide Çorum ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesiyle birlikte en fazla üretimin gerçekleştirildiği Denizli'nin Serinhisar ilçesinden yaklaşık 40 ülkeye ürün satılıyor.

Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor, System.String[]

Leblebide Çorum ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesiyle birlikte en fazla üretimin gerçekleştirildiği Denizli'nin Serinhisar ilçesinden yaklaşık 40 ülkeye ürün satılıyor.

İhracattan aldığı payla diğer merkezlerden ayrışan ilçede, Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi başta olmak üzere irili ufaklı 160 işletmenin ürettiği yaklaşık 40 bin ton leblebi, Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi tarafından pazarlanıyor.

Kooperatif Başkanı Cemal Kobaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin nüfuslu ilçenin ana geçim kaynağı olan leblebide son yıllarda üretimde artış sağladıklarını, bunda ihracatın etkili olduğunu söyledi.

Serinhisar'da günlük yaklaşık 110 ton, yıllık ise 30 bin ton civarında sarı leblebi üretildiğini, farklı çeşitlerle bu rakamın 40 bin tona ulaştığını belirten Kobaş, işletmelerde binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Kobaş, 2019'da leblebi fiyatlarında gerileme olduğunu, bu nedenle 10 bin 500 ton leblebi ihracatından 19 milyon dolar gelir sağlandığını ifade ederek, "Coğrafi işareti olan Denizli leblebisi yaklaşık 40 ülkeye gönderiliyor." dedi.

Yılbaşı nedeniyle satışların arttığını söyleyen Kobaş, leblebiye sağlıklı bir ürün oluşu ve uygun fiyatı nedeniyle talebin yüksek olduğunu bildirdi.

Kobaş, "Leblebi doğal bir ürün, hiçbir katkı maddesi yok. Gönül rahatlığıyla herkesin tüketebileceği bir ürün. Leblebimizi ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu ülkeleriyle ABD talep ediyor." diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de leblebi dış satımında en fazla geliri Almanya, İspanya, Yunanistan, Fas ve Suriye'den elde ettiklerini söyledi.

Tefenlili, diyet menülerinde tavsiye edilen bu ürünü tanıtarak ihracatı artırmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Serinhisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu
Evlilik vaadiyle kandırıp gazinolarda zorla çalıştırdılar! Hayatını kaybeden engelli kızın ailesi adalet istiyor Okuduğu haberden etkilenen müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı

Son Dakika Haberleri
18:10 Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj - Son Dakika Ekonomi
18:06 Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
18:00 Hisarcıklıoğlu: Bu, bir otomobilden daha fazlasıdır - Son Dakika Ekonomi
17:57 Başkan Atasoy: "Türkiye ile Lübnan arasındaki sıcak para istikrar için bu bölgede kalmalı" - Son Dakika Ekonomi
17:53 Büyükşehir Tarım Laboratuvarı üreticinin yanında - Son Dakika Ekonomi
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı - Son Dakika Ekonomi
16:33 Yerli otomobil tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay! - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Serinhisar leblebisi 40 ülkeye satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]