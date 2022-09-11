Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü - Son Dakika
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Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü

11.09.2022 17:56
Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü

Serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giden iki çocuktan biri, boğulan arkadaşını kıyıya götürüp kurtardıktan sonra suda kaybolarak hayatını kaybetti.

Serinlemek için Alibeyköy Barajı'na giden iki çocuktan biri, boğulan arkadaşını kıyıya götürüp kurtardıktan sonra suda kaybolarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde oturan Mehmet Derya (15) ile Eyüp Ensar Gökçe (11), yüzmek için Sultangazi Alibeyköy Barajı'na geldi. Çevredekilerin uyarılarına rağmen arkadaşıyla baraja giren Gökçe, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Arkadaşının boğulduğunu gören Derya, kendinden küçük yaştaki Gökçe'nin yardımına koştu. Arkadaşını kıyıya yakın alana getirmeyi başaran Derya, daha sonra bir anda suda gözden kayboldu.

Yüzerek sudan çıkmayı başaran Gökçe, arkadaşının gelmediğini görünce çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin sudan güçlükle çıkarttığı Derya, hareket etmeyince durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Derya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuklara yardım edenler arasında yer alan Mehmet Görmez, AA muhabirine, baraja balık tutmak için geldiklerini, çocukların boğulduğunu duyduklarında yardıma koştuklarını söyledi.

Suya girdiklerinde çocuğun boğulduğunu gördüklerini aktaran Görmez, "Boğulduktan 15 dakika sonra girdik, cesedi çıkardık. Beş, altı metre mesafe bulunuyordu. Derinlik 2.5 metre kadar vardı, 15 dakika geçmişti. Cesette morarmalar oluşmuştu." dedi.

Vefat eden arkadaşı Mehmet Derya ile vatandaşların çabasıyla boğulmaktan kurtulan Gökçe ise yüzmek için baraja geldiklerini ifade etti.

Gökçe, arkadaşının kendisiyle suya girmek için "Gel sana bir şey olmaz" dediğini aktararak, "Elimden tuttu, sonra beni omzuna aldı. Sonra kendisi boğuldu. Suyun altından yüzerek buraya geldim. Sonra ağabeyler geldi, beni aldı. On dakika sonra kendime geldim, 5-10 dakika sonra da onu çıkardılar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp Ensar, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alibeyköy Barajı'nda beraber yüzdüğü arkadaşını kurtaran çocuk boğularak öldü - Son Dakika

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