SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLETİNE GİREN FATMA, BOĞULDU - Son Dakika
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SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLETİNE GİREN FATMA, BOĞULDU

12.07.2022 10:48

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde serinlemek için Kayacık Baraj Göleti'ne giren Suriye uyruklu Fatma Asfour (16) boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapmak için Kayacık Baraj Göleti'ne giden Fatma Asfour, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan Fatma'yı göremeyen ailesi, 112 Acil Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan dalgıçlar, Fatma'nın cansız bedenine ulaşıldı. İncelemenin ardından Fatma Asfour'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu Serinlemek için baraja giren 16 yaşındaki kız çocuğu boğuldu Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLETİNE GİREN FATMA, BOĞULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLETİNE GİREN FATMA, BOĞULDU - Son Dakika
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