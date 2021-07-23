SERİNLEMEK İÇİN BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 KARDEŞ BOĞULDU - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, ailesiyle piknik yapmak amacıyla Atatürk Barajı Gölü'ne serinlemek için giren Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece (11) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Kara Kucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mece ailesi öğlen saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü yakınına gitti. Hale Nur Mece, Elif Nur Mece (13) ve Emirhan Mece, havaların sıcak olması nedeniyle serinlemek için baraj gölüne girdi. Suya girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan kardeşlerden Elif Nur, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Göldeki iki kardeş ise gözden kayboldu. Kıyıda durumu fark eden ailesi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları arama sonucunda Hale Nur Mece ve Emirhan Mece kardeşlerin cansız bedenine ulaştı. İki Kardeşin cansız bedenleri Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.