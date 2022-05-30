Serinlemek için baraj gölüne giren Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı, kardeşi ise yoğun bakımda

Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kadir Beraat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ACI HABERİ ALAN AİLE YIKILDI

AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi.

KARDEŞİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.