Son Dakika Haberleri: Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu
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Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.

Serinlemek için baraja giren 2 tarım işçisi boğuldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için baraja giren tarım işçilerinden 2 kişi boğuldu.


Olay, ilçeye bağlı Salice kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Salice kırsal mahallesinde yevmiye karşılığında tarlalarda çalışan işçiler, öğle saatlerinde serinlemek amacıyla Atatürk Barajı'na girdi.


Baraja giren Nuray Karabulut (23) ve Gülay Yaman (16) bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının akıntıya kapıldığını gören diğer tarım işçilerinden bazıları suya atlayarak, suda hareketsiz kalan 2 genci barajdan çıkardı.


Olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan tarım işçilerinin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
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