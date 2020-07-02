Serinlemek için caddede koşarak kanala atlıyorlar - Son Dakika

Serinlemek için caddede koşarak kanala atlıyorlar

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bazı çocuklar ölüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bazı çocuklar ölüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Caddeden koşarak kanala atlayan çocuklar kazaya davetiye çıkartırken, çocukların kanala atlarken Adana şivesiyle söyledikleri sözler ise güldürdü.

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Adana'da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Çoğu çocuk ve genç ise her sene olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini girilmesi yasak olan sulama kanallarına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen çocukların suya atlarken yaptıkları akrobatik hareketler ise dikkat çekti.


Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına caddeden koşarak atlayıp yüzen çocuklar kazaya davetiye çıkartırken kanala girdikten sonra ise uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti.


Çocukların sulama kanalına atlarken Adana şivesiyle söyledikleri sözler ise güldürdü.


"Kanımız sıcak yanıyoruz"


Erkan Avuç isimli çocuk, "Kanımız sıcak yanıyoruz o yüzden burada yüzüyoruz. Tehlikeli ama havuzlar kapalı olduğu için buradayız" dedi.


Gökhan Yiğit ise "Bu atlayış Adana'dan Mersin'in Tarsus ilçesindekilere gelsin. Hani diyorsunuz ya Mersin'e gelsin falan bu atlayış da bizden bütün memlekete gelsin" diyerek sulama kanalına atladı.


Mert Azar da, "Hava sıcak o yüzden giriyoruz. Başka çaremiz yok. Boğuluruz da ama belki de boğulmayız. Polisler gelince kaçmıyoruz abi suyun dibine batıyoruz onlar bizi görmüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Mersin, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için caddede koşarak kanala atlıyorlar - Son Dakika
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