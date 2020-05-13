Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı - Son Dakika

Küçük yaştan itibaren Çoruh nehrinde yüzdüğünü ifade eden Demirci, "Çoruh'un azın sularının dalgalandığını görünce dayanamadım. Adrenalini seviyorum. Korona salgını nedeniyle uzun süre evde kaldım. Havanında sıcak olmasını fırsat bilerek asma köprüye çıkarak atladım. Muhteşem bir duyguydu" dedi.

İlçe merkezinin hemen yakınındaki asma köprünün üzerine çıkarak Çoruh nehrine atlayan Demirci, buz gibi sularda bir müddet yüzdükten sonra kıyıya çıktı.

Serinlemek için canını hiçe sayıp asma köprüden Çoruh Nehrinin sularına böyle atladı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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