Adıyaman'da serinlemek için çaya giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastaneye kaldırıldı.
Abdurrahman Solmaz (35), serinlemek için Cendere Köprüsü altındaki çaya girdi.
Solmaz'ın aniden gözden kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra vatandaşlar tarafından bulunarak sudan çıkarılan Solmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Solmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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