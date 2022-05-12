Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Son Dakika
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Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu

12.05.2022 20:52

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Adana'da serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Ceyhan ilçesine gelen F.B. (16), Bölge Trafik Şube Müdürlüğü binası yakınlarında serinlemek amacıyla Ceyhan Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan F.B, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Adana Sualtı Polis Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlarca nehirde yapılan aramada F.B'ye rastlanmazken çalışmalara havanın kararması üzerine ara verildi.

Çalışmaları nehir kenarında takip eden çocuğun yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu
Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu
Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu
Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu

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Trafik Şube Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren çocuk kayboldu - Son Dakika


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