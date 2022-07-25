Serinlemek için Çoruh nehrine giren 18 yaşındaki işçi kayboldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatında taşoren firma elemanı olarak çalışan 18 yaşındaki işçi, serinlemek için girdiği Çoruh nehrinde bir anda gözden kayboldu. Genç işçi için Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay bugün öğlen saatlerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı yakınlarında meydana geldi. Barajın taşoren firmanda çalışan 18 yaşındaki Harun Candan, serinlemek için Çoruh nehrine girdi. Bir süre suda yüzen Candan, bir anda gözden kayboldu. 18 yaşındaki genç işçinin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, Deniz Polisi, İtfaiye, Jandarma ve sağlık ekipleri Çoruh nehrinde arama kurtarma çalışması başlattı. - ARTVİN