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Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptı

56 dakika önce

Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptıZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize gittikten sonra evine dönen genç kıza tren çarptı.

Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta serinlemek için denize gittikten sonra evine dönen genç kıza tren çarptı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kapuz bölgesinde meydana geldi. Sıcak havadan bunalan Melisa Mangaltepe isimli genç kız eve dönüş yolunda tren yolunu tercih edince canından oluyordu. Kapuz tünel mevkiinde tren raylarında yürüyen Mangaltepe'ye bu sırada Zonguldak'tan Karabük'e gitmekte olan yolcu treni arkadan çarparak 50 metre sürükledi. Çevredekilerin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç kız sedye ile birlikte trene bindirilerek geçitte bekleyen ambulansa kadar getirildi. Buradan ambulansla alınarak Atatürk Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Mangaltepe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Serinlemek için denize giden genç kıza tren çarptı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
Zonguldak, 3. Sayfa
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