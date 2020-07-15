Serinlemek için denize girdi, boğularak öldü - Son Dakika

Serinlemek için denize girdi, boğularak öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Altınkum mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Şahin Kaşık isimli şahıs, suyun içerisinde bir anda çırpınmaya başladı. Kaşık'ı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak kendisini kıyıya çıkarttı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Şahin Kaşık'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Altınkum, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için denize girdi, boğularak öldü - Son Dakika
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