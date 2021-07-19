Suluova ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi. Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu önce Elif Cenik ve Sultan Cenik'in cansız bedenleri bulundu. Kısa süre sonra Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'in de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD'ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Serinlemek için denize giren ailen geriye kimse kalmadı! 5 kişilik ailenin cansız bedenleri bulundu - Son Dakika