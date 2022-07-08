Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

08.07.2022 18:38
Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Alaplı ilçesine girişinde ki balıkçı barınağı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Talha Y., bir süre hareketsiz kalınca çevredekiler yardımına koştu. Boğulma tehlikesi geçirdiği anlaşılan genç kıyıya çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Cinayet şüphelisi torun tutuklandı Cinayet şüphelisi torun tutuklandı Havuz çalışmaları bayramdan sonra başlayacak Havuz çalışmaları bayramdan sonra başlayacak
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:55:16. #1.13#
SON DAKİKA: Serinlemek için denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement