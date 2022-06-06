Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı

06.06.2022 20:20
Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı

Antalya'da serinlemek amacıyla denize giren turistin yardımına vatandaşlar koştu.

Antalya'da serinlemek amacıyla denize giren turistin yardımına vatandaşlar koştu. Denizden çıkarılan turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsveç vatandaşı olduğu öğrenilen turist Stefan Vesterberg serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen turist boğulma tehlikesi yaşayarak çırpınmaya başladı. Vsterberg'in çırpınışlarını gören vatandaşlar yardıma koşarak denizden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı
Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı
Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı

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Kaynak: İHA

Antalya, turist, Alanya, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için denize giren turist boğulma tehlikesi yaşadı - Son Dakika

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