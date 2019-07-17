Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu
3 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, serinlemek için denize giren 75 yaşındaki şahıs boğularak can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Didim'in Fevzipaşa
Mahallesi açıklarında serinlemek için denize giren 75 yaşındaki Mete Gürsoy
boğularak yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni denize giren diğer vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerince yaşlı adamın cansız bedeni kıyıya çıkartıldı. Didim Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - AYDIN
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