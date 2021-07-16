Serinlemek için denize giren yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da serinlemek için denize giren 77 yaşındaki yaşlı kadın boğularak hayatını kaybetti.

Üzücü olay, sabah saatlerinde Finike- Kumluca karayolunun 2. kilometresindeki sahilde yaşandı. Sabah saat 09.00 sıralarında sahilde serinlemek için denize gelen Fatma Ertaş (77) boğularak hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların denizde hareketsiz bir şekilde yatan birini görmesi ile ortaya çıktı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Ertaş'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA