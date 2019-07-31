Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 1
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1SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde serinlemek için Kasaplar deresine giren 3 çocuk kayboldu.
1 Haber Yayın Tarihi: 31.07.2019 11:07 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde serinlemek için Kasaplar deresine giren 3 çocuk kayboldu. Kıyafetleri dere kenarında bulunan çocukların yapılan arama çalışması sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı.
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SAMSUN (DHA)
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