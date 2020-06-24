Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 saat sonra bulundu - Son Dakika

Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 saat sonra bulundu
Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 saat sonra bulundu Oğlunun cansız bedenini kucağına alan babanın feryadı yürekleri dağladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile birlikte derede yüzen çocuk bir daha çıkamadı.
Serinlemek için dereye giren çocuğun cansız bedeni 5 saat sonra bulundu
Oğlunun cansız bedenini kucağına alan babanın feryadı yürekleri dağladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile birlikte derede yüzen çocuk bir daha çıkamadı. 14 yaşındaki Ayberk Topçu'nun cansız bedeni 5 saat süren aramadan sonra bulunabildi.
Olay Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü Asma Köprü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki Ayberk Topçu arkadaşları ile birlikte serinlemek için köyün yakınlarındaki derede yüzmek istedi. Ancak dereye giren Ayberk'in bir süre dereden çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu köye gelerek yakınlarına iletti. Asma Köprü mevkisine gelen çok sayıda köy sakini AFAD ve Kdz. Ereğli Belediyesi dalgıçları ile birlikte saatlerce Ayberk'i bulmaya çalıştı. Derinliği yer yer 4 metreye kadar çıkan bulanık suda arama çalışması yapan ekipleri 5 saat sonra Ayberk'in cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılırken oğlunu kucağına alan baba Gökhan Topçu sinir krizi geçirdi. Vatandaşların yardımı ile 112 ekipleri tarafından ambulansa alınan Ayberk'in yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 14 yaşındaki Ayberk'in annesi Çiğdem ile babası Gökhan Topçu acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirirken, jandarma ekipleri kalabalığı sakinleştirmek büyük çaba sarf etti. Derede boğularak hayatını kaybeden Ayberk'in cansız bedeni otopsi için sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:00 Kaynak: İHA
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