Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

AĞRI'nın Tutak İlçesine bağlı Dikbıyık köyünde arkadaşlarıyla serinlemek için dereye giren Özgür Sadık (14) boğularak hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 11.00'de Tutak İlçesine bağlı Dikbıyık köyündeki derede meydana geldi. Özgür Sadık, 2 arkadaşıyla birlikte köyün yakınından geçen dereye gitti. Sıcaktan bunalan arkadaşlar yağmur ve eriyen kar sularıyla coşan dereye girerek serinlemek istedi. Derede arkadaşlarıyla yüzen Özgür Sadık, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan çocukların yardım istemesiyle vatandaşlar olayı jandarma ve AFAD'a bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları arama sonucunda Sadık'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Küçük çocuğun yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinden sonra Özgür Sadık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tutak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.