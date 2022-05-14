Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti

14.05.2022 20:50
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde serinlemek için Kille deresine giren 4 çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde serinlemek için Kille deresine giren 4 çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kille deresine serinlemek için giren 4 çocuktan Hasan O. (13) sudan çıkmaması üzerine arkadaşları polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD'a bağlı dalgıçlar uzun süren aramalardan sonra 13 yaşındaki Hasan O.'nun cansız bedenini sudan çıkardı. Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu 7/A sınıf öğrencisi olan Hasan O.'nun anne ve babasının ayrı yaşadığı ve dedesi tarafından bakıldığı ve ayrıca yatılı olarak yurt da kaldığı öğrenildi. Hasan O.'nun naaşı Kepsut ilçe entegre Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - BALIKESİR

Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti

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Balıkesir, Kepsut, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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