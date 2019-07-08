Serinlemek için dereye giren kişi boğuldu
27 dakika önce
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:41 Kaynak: AA
'un Vezirköprü
ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Alanşeyhi Mahallesi Kumyazı mevkisinde Selim
Çıra (21), serinlemek için dereye girdi.
Çıra'nın suda çırpındığı gören tarlada çalışanlar genci sudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekibi Çıra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çıra'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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