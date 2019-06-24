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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki genç suda kayboldu

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki genç suda kayboldu, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinde serinlemek için arkadaşları ile birlikte Nur Mahallesi Tank Taburu mevkiinden geçen Dicle Nehri'ne giren 20 yaşındaki Salih Karakoyun, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Salih Karakoyun'un suda çırpındığını gören arkadaşları durumu itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler genci bot ve drone ile arama çalışmalarına başladı.

Çocuklarının suda kaybolduğunu duyan Karakoyun ailesi bireyleri de nehir kenarında ağıtlar yakarak arama çalışmalarını izledi.

Yaşanan olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle Nehri kenarına gelen Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve Belediye Başkanı Berivan Kutlu, olayla ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti. Cizre Belediyesi Su Altı Arma Kurtarma ekibinin Tunceli'deki bir boğulma vakasına gitmesinden dolayı Mardin'den AFAD ekibi Cizre'ye istendi.

Şırnak ve Mardin'den gelen AFAD ekipleri suda kaybolan genci botlarla su üstünde havadan da drone ile aradı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
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