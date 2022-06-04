Şırnak 'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan İdris Pütrü'nün otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Pürtü'nün cenazesi, Nuh Nebi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İdris Pütrü, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) - Son Dakika

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