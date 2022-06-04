Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) - Son Dakika
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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)

04.06.2022 15:55
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)

TOPRAĞA VERİLDİŞırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan İdris Pütrü'nün otopsi işlemleri tamamlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan İdris Pütrü'nün otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Pürtü'nün cenazesi, Nuh Nebi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İdris Pütrü, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İdris Pütrü ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'i arama çalışmaları ise sürüyor.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,


Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2)
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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi Dicle Nehri'nde boğulan gencin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi
Kaynak: DHA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris boğuldu, Zekeriya aranıyor (2) - Son Dakika
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