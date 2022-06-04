Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4) - Son Dakika
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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4)

04.06.2022 23:03
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4)

ZEKERİYA DA TOPRAĞA VERİLDİŞırnak'ın Cizre ilçesinde, dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz'in otopsi işlemleri tamamlandı.

ZEKERİYA DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz'in otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Negiz'in cenazesi, Hastane Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Zekeriya Negiz, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Negiz'in ailesi, defin sonrası vatandaşların çocuklarına sahip çıkmasını ve özellikle çocukların Dicle Nehri'nden uzak tutmaları gerektiğini söyledi.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,


Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4)
Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4)
YORUMLAR
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Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi Dicle Nehrinde boğulan Zekeriya Negiz'in cenazesi defnedildi Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3) Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (3)
Kaynak: DHA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4) - Son Dakika
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