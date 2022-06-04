Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan Zekeriya Negiz'in otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Negiz'in cenazesi, Hastane Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Zekeriya Negiz, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Negiz'in ailesi, defin sonrası vatandaşların çocuklarına sahip çıkmasını ve özellikle çocukların Dicle Nehri'nden uzak tutmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Şırnak, Dicle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren İdris ve Zekeriya boğuldu (4) - Son Dakika

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