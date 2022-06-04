Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Cizre'de dün akşam saatlerinde akrabası 13 yaşındaki Zekeriya Negiz ile birlikte Dicle Nehrine serinlemek için giren 17 Yaşındaki İdris Pütrü, nehirde yüzdükleri esnada aniden su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıda kayboldu. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin dün geceden bu yana yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bugün sabah saatlerinde 17 Yaşındaki İdris Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pütrü'nün cenazesinin sudan çıkarıldığı esnada ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Pütrü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DİĞER ÇOCUK ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Arama Kurtarma ekipleri Zekeriya Negiz'i bulmak için çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Bitlis'ten de Su Altı Arama Kurtarma ekibinin Cizre'ye gönderildiği öğrenildi. Gözü yaşlı ailelerin nehir kıyısındaki bekleyişleri devam ediyor.