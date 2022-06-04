Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

04.06.2022 14:28

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuk, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Akıntıya kapılan iki çocuktan 17 Yaşındaki İdris Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Haberi alan ailesi sinir krizi geçirirken, kaybolan diğer çocuk Zekeriya Negiz'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Cizre'de dün akşam saatlerinde akrabası 13 yaşındaki Zekeriya Negiz ile birlikte Dicle Nehrine serinlemek için giren 17 Yaşındaki İdris Pütrü, nehirde yüzdükleri esnada aniden su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıda kayboldu. Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin dün geceden bu yana yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bugün sabah saatlerinde 17 Yaşındaki İdris Pütrü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su yükselince kaybolmuştu, kahreden haber geldi

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pütrü'nün cenazesinin sudan çıkarıldığı esnada ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Pütrü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde su yükselince kaybolmuştu, kahreden haber geldi

DİĞER ÇOCUK ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Arama Kurtarma ekipleri Zekeriya Negiz'i bulmak için çalışmalarına devam ederken, Diyarbakır ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Bitlis'ten de Su Altı Arama Kurtarma ekibinin Cizre'ye gönderildiği öğrenildi. Gözü yaşlı ailelerin nehir kıyısındaki bekleyişleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Şırnak, Dicle, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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