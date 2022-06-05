Olay, dün akşam saatlerinde Nizip İlçesi Fırat Nehri kıyısında yaşandı. Sıcaktan bunalan Suriyeli Ahmed El Haccac, serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne gitti. Haccac, nehirde yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipler, akıntıya kapılan genci bulmak için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu - Son Dakika

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