Serinlemek için Galata Köprüsünden atladılar - Son Dakika

Serinlemek için Galata Köprüsünden atladılar
İSTANBUL - Sıcak havadan bunalan gençler serinlemek için Galata Köprüsünden denize atladı. Çevredeki vatandaşlar film gibi izledi.
İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluştururken bazı gençler farklı bir yol tercih etti. Sıcaktan bunalan gençler Eminönü'nde Galata Köprüsünden denize atlayarak serinledi. Gençlerin köprüden atladığı anları vatandaşlar film gibi izledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 19:19 - Kaynak: İHA
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