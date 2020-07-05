KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.Olay, Kartalkaya Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için baraj göletine giren Dadal Kanlı kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye dalgıçları, Dadal Kanlı'nın cansız bedenine ulaştı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanlı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.
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6.07.2020 05:32:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldü - Son Dakika