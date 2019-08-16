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Serinlemek için girdiği baraj göletinde kayboldu

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletine giren kişi kayboldu.

Serinlemek için girdiği baraj göletinde kayboldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta serinlemek için Kılavuzlu Barajı göletine giren kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Hikmet Hamit (25), arkadaşlarıyla piknik yapmak için geldiği Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu Mesire Alanı'nda Kılavuzlu Barajı göletine girdi.
Yüzerek göletin içindeki adaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya dönmek için tekrar suya giren genç, suda çırpınarak gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, UMKE, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekibi sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.
Görü tanıklarından Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gencin suda bir tur attığını daha sonra bağırarak gölette kaybolduğunu söyledi.
Kaya, akıntı çok olduğu için diğer arkadaşlarının suya girmesine izin vermediklerini belirtti.
Kahramanmaraş, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:19 Kaynak: AA
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